Oasport.it - WTA Miami 2025, avanzano Swiatek e Pegula. Torna a brillare Emma Raducanu

I match valevoli per il secondo turno della parte bassa del tabellone caratterizzano la giornata del torneo WTA di, terzo 1000 della stagione. Tutto facile all’esordio per Igae Jessica, autrice dell’eliminazione diNavarro.La russa Anna Kalinskaya batte, in un’ora e quattordici minuti, la giapponese Moyuka Uchijima con un perentorio 6-1 6-3. Nel derby tra atlete russe Anna Blinkova supera la più quotata Diana Shnaider, un’ora e ventinove la durata della contesa, con il punteggio di 6-4 7-6 (0) ed elimina così la testa di serie numero 13. Esordio vincente per Iga. La giocatrice polacca piega, in un’ora e trentaquattro, la resistenza della francese Caroline Garcia per 6-2 7-5. La giovane filippina Alexandra Eala firma la sorpresa eliminando in due set, 7-6 (2) 7-5 lo score della gara, la lettone Jelena Ostapenko.