WTA 1000 Miami 2025 Swiatek non delude contro Garcia Sogno Eala contro Ostapenko

Igac’è. La numero 2 al mondo batte in due set 6-2 7-5 Caroline, n.74 WTA, e avanza al terzo turno delOpen, quarto WTAstagionale, dove dovrà vedersela con Elise Mertens, reduce dal successo (6-4 6-1) su Peyton Stearns. Non è stata una passeggiata per, anzi il copione è stato ben più equilibrato di quel che il punteggio lascia immaginare, sicuramente ben diverso dal 6-2 6-0 di Indian Wells. Tutto facile nel primo set.sale 3-0 e non sfrutta la palla break del 5-0. Nell’ottavo game sale 40-0, si guadagna tre set point e sfrutta il terzo. Ben più combattuto il secondo periodo.strappa il servizio in apertura, marimonta e si porta sul 3-1, prima del break a zero firmato dalla polacca. Che cancella un set point (5-5) al decimo game e sa essere più cinica dell’avversaria, come dimostra subito dopo con il break che le consente di andare a servire per il match: sale 40-0 e alla prima chance chiude la contesa.