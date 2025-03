Ilfattoquotidiano.it - World Water Day con il libro “Acqua!” per celebrare un patrimonio prezioso con una guida per non sprecarla

Oggi, 22 marzo, si celebra la Giornata Mondiale dell’. Questa giornata è stata ideata dalle Nazioni Unite nel 1992 con l’obiettivo di porre attenzione ed educare le persone, specialmente i bambini, sull’importanza di preservare e conservare un bene vitale,sulla Terra: l’.In che modo spiegarlo ai bambini? L’è un elemento naturale importantissimo per tutte le forme vitale: piante, alberi, fiori, animali e l’uomo. L’è un dono della natura, è importante per la salute dell’uomo e non solo, anche per il suo sostentamento e per molte attività industriali alimentari ed energetiche che garantiscono una produttività economica.Tutte queste attività però, nel corso del tempo, hanno inquinato le falde acquifere, i fiumi, i laghi e il mare danneggiando la vita dell’uomo e ammalando il nostro Pianeta; pertanto, si è sentita l’esigenza di lanciare un messaggio di salvaguardia.