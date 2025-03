Tpi.it - “WOOMANITY”: aperte le candidature per la seconda edizione del progetto di empowerment femminile

” torna con una nuovaper offrire a 18 donne in tutta Italia un’opportunità concreta di crescita e autonomia. Il– realizzato dall’impresa sociale “Kairos” all’interno delle progettazioni “DaMe” – è interamente gratuito ed offre percorsi di alta formazione professionale e crescita personale.Il primo percorso di alta formazione professionale in partenza ad aprile è “Wedding Planner’s Startup” a cura di Elisa Mocci, tra le più grandi esperte di eventi di lusso al mondo, all’interno della sua Emex Academy. Il Corso di Alta Formazione “Wedding Planner’s Startup” si articolerà in lezioni teoriche, training in eventi e partecipazione a importanti network di settore. Le donne verranno accompagnate e seguite in tutto e per tutto in questo percorso fino a Novembre 2025.