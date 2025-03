Thesocialpost.it - Wings Hauser, icona di cinema e televisione, è morto a 78 anni

L’attore, volto noto dele dellastatunitense, èil 15 marzo 2025 a Los Angeles all’età di 78, per cause naturali. La notizia è stata confermata dalla moglie Cali Lili, che ha annunciato il decesso attraverso un post sui social.«L’delè volata via mentre era tra le braccia della sua partner nele nella musica, nel loro studio durante il weekend», ha scritto la moglie. «Una carriera leggendaria durata 58, tra film, tv e musica, al fianco di alcuni dei più grandi artisti del settore».Nato come Gerald Dwight, l’attore aveva esordito negli’60 con il film “Non c’è posto per i vigliacchi”, dando il via a un percorso artistico ricco e variegato. Tra i suoi ruoli più celebri alsi ricordano quelli in “Police Station – Turno di notte”, “I duri non ballano”, “Insider – Dietro la verità” e “Rubber”.