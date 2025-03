Dayitalianews.com - Weekend di maltempo in Italia: piogge, vento forte e allerte meteo su diverse regioni

Leggi su Dayitalianews.com

?Il fine settimana del 22 e 23 marzo 2025 insarà caratterizzato da condizionirologiche instabili a causa del transito della decima perturbazione del mese. ?Sabato 22 marzo:Ledel Centro-Nord saranno interessate da cieli molto nuvolosi con precipitazioni diffuse. In particolare,più intense e possibili temporali sono attesi tra la Liguria e l’alta Toscana. Nevicate sparse interesseranno il settore alpino, con quota neve in rialzo tra i 1400 e i 1600 metri. Al Sud e sulle Isole maggiori, il tempo sarà più variabile, con schiarite alternate a passaggi nuvolosi più consistenti. ?La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per rischio idrogeologico in alcune zone della Toscana, tra cui Valdelsa-Valdera, Valdarno Inferiore, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca e Versilia.