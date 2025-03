Pordenonetoday.it - Weekend decisivo, il Pordenone potrebbe essere promosso prima di giocare

IlFCvincere il campionato di Promozione già nella giornata di oggi, sabato 22 marzo. Tutto dipenderà dalla partita che vedrà affrontarsi Sedegliano e Tricesimo. Se il Tricesimo, secondo in classifica, non vincerà, i ramarri raggiungeranno l'aritmetica promozione in Eccellenza.