Oasport.it - Volley femminile, Conegliano travolge Novara e conduce la semifinale scudetto

Leggi su Oasport.it

ha travoltocon un secco 3-0 (25-17; 25-16; 25-13) nella gara-1 delladi. Le Campionesse d’Italia si sono imposte con assoluta disinvoltura di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, prendendo il comando delle operazioni fin dalle battute iniziali dei tre set e chiudendo i conti in poco più di un’ora di gioco, sciorinando una superiorità tecnica e agonistica davvero schiacciante.Le Pantere partivano con tutti i favori del pronostico dopo aver regolato Bergamo nei quarti di finale in due incontri, mentre le Zanzare erano state trascinate da Chieri al tie-break della gara-3 e avevano meno giorni di riposo nelle gambe rispetto alla corazzata veneta. Le ragazze di coach Daniele Santarelli si sono così portate in vantaggio per 1-0 nella serie al meglio delle cinque partite (passa il turno chi ne vince tre), prossimo appuntamento tra sette giorni a campi invertiti.