Juventusnews24.com - Vlahovic torna centrale? Lo scenario per il serbo in caso di ribaltone in panchina: con l’arrivo di Mancini si giocherebbe così. Ultime

di Redazione JuventusNews24? Loper ilse dovesse saltare Thiago Motta. Gli aggiornamenti sullaLa Gazzetta dello Sport schiera già la nuova Juventus di Roberto. Indi arrivo immediato in bianconero, si passerebbe al 4-3-3 con nuovi scenari per diversi big.Teun Koopmeiners potrebbe scalare sulla linea dei centrocampisti con Locatelli e Thuram, mentre in attacco Kolo Muani e Yildiz potrebbero essere gli esterni nel tridente guidato da Dusan. Il centravantipotrebbe essererilanciato al centro dell’attacco bianconero.Leggi su Juventusnews24.com