Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus al passo d’addio: rinnovo naufragato da mesi, si cercherà la cessione ma… Lo scenario verso l’estate

L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Dusan Vlahovic, centravanti di proprietà della Juventus con cui ha un contratto in scadenza nel 2026 e che non rinnoverà. Il prolungamento è infatti un'ipotesi naufragata e in estate si cercherà la cessione, sebbene non sarà facile strappare cifre alte visto lo scarso minutaggio e la situazione contrattuale. Da vedere quale club sarà disposto a fare un investimento di questo tipo sul mercato.