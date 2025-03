Thesocialpost.it - Vittime innocenti di mafia, 30 anni fa l’efferato omicidio di Gianmatteo Sole

Lanon guarda in faccia nessuno. Non fa distinzioni, non conosce pietà. Lo dimostra la storia di, un giovane palermitano di nemmeno 25la cui unica colpa fu quella di assomigliare a suo fratello e di avere tra i suoi amici, senza conoscerne l’ambiente familiare, il figlio di un boss. Una storia di ingiustizia e crudeltà che si concluse nel modo più atroce: con unche ancora oggi grida vendetta a 30esatti dalla sua consumazione.: un giovane perbene, una vita spezzataera nato a Palermo il 20 aprile 1971. Era un ragazzo come tanti, cresciuto in una famiglia unita e con forti valori. Amava il suo lavoro, il calcio e la sua famiglia. Suo padre era un ufficiale di riscossione presso l’Esattoria, lui stesso aveva conseguito il diploma di geometra e condivideva il suo tempo con una comitiva di amici a Villa Tasca, tra cui i suoi fratelli Massimo e Floriana.