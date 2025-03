Ilfattoquotidiano.it - “Vittima di bullismo per tutta la vita, è ora che abbia il suo momento di gloria”: il riscatto del blobfish, da animale più brutto del mondo a “pesce dell’anno”

Questa sì che si può chiamare rivincita. Un tempo soprannominato “l’piùdel” per il suo aspetto, ilè stato incoronato questa settimana come “” da un gruppo ambientalista neozelandese. La vittoria è stata possibile grazie a circa 1300 voti a suo favore su oltre 5500 preferenze espresse. La competizione annuale, organizzata dal Mountain to Sea Conservation Trust, ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico sulla biodiversità marina e sull’importanza della sua tutela.E dire che poco più di 10 anni fa, nel 2013, ilera diventato popolare come mascotte della Ugly Animal Preservation Society. Questodall’aspetto molliccio e gelatinoso vive sui fondali marini e cresce fino a circa 30 cm di lunghezza. Si trova principalmente al largo della costa australiana, dove vive a una profondità di 600-1200 metri, come riporta la BBC.