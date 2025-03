Ilgiorno.it - Vita da suore di clausura dentro City Life: “Vediamo la città alzarsi (ha tolto la luce all’orto). A Milano serve speranza”

– Da quel monastero, rinato dalle macerie della guerra e oggi all’ombra di, vedono lache cresce, che si alza, che si impoverisce, che implora aiuti e preghiere, che ha ancora il cuore in mano, nonostante la stanchezza. Nonostante tutto. Suor Margherita è la priora del monastero di Santa Teresa di Gesù Bambino e vive in via Marcantonio Colonna dal 1978, da quando aveva 21 anni. Con lei altre sette monache didell’ordine delle Carmelitane scalze. Perché laoggi? E perché nella frenetica? “Non è un paradosso. Prima di tutto è proprio nelleche Santa Teresa ha voluto il monastero. Non è una scelta di esclusione dal mondo la nostra, siamo nel mondo, nel cuore della Chiesa. Ci siamo per tutti, preghiamo per il mondo. È una scelta di separazione da una mentalità più mondana.