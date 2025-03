Ilfattoquotidiano.it - Viso gonfio e senza denti: Wade Wilson “Deadpool killer” è irriconoscibile. Il criminale è condannato a morte per aver ammazzato due donne

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È uno dei criminali più conosciuti della recente cronaca nera degli Stati Uniti, noto per il suo aspetto trucido, caratterizzato da tatuaggi inche evocano un sorriso costante stile Joker: è, soprannominato “”. Come riportato dal New York Post, sono emerse delle immagini sconvolgenti che lo ritraggono particolarmentee privo di. Se fino a questo momento la sua immagine era associata a un taglio di capelli pettinato e ‘fresco’, le nuove immagini lo ritraggono completamente diverso, con una massa di capelli ricci e una fascia. Le foto sono state scattate da un tablet che gli è stato dato nella prigione della contea di Lee e sono state condivise dalla blogger Melissa Jade su YouTube.A corredo di uno di questi filmati in cui si susseguono gli scatti di, Jade scrive: “Queste fotografie disono state ottenute legalmente tramite una richiesta pubblica presso la prigione della Contea di Lee.