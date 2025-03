Dayitalianews.com - Violenza tra le corsie dell’ospedale: coltello puntato alla gola di una operatrice sanitaria. La condanna della CGIL funzione pubblica dopo l’episodio dello Spallanzani di Frosinone

Grave episodio diall’internoFabrizio Spaziani di, dove un’è stata aggredita e minacciata con un’arma da taglio. A denunciare il fatto è stata ladi-Latina, che ha acceso i riflettori su una situazione definita da tempo “fuori controllo”.L’ennesimo episodio in una struttura con troppi varchi apertiSecondo quanto riportato dal sindacato, l’aggressione è avvenuta venerdì scorso all’internopalazzina Q, da tempo al centro di segnalazioni legatemancanza di vigilanza. In particolare, il quarto piano, dove si trova una sala d’attesa per i pazienti, risulterebbe frequentato da persone non autorizzate che, approfittando dell’assenza di controlli, utilizzano gli spazi come luogo di ritrovo e bivacco.