Liberoquotidiano.it - "Violentata a 10 anni da un amico, cos'ha fatto davanti a me": Eva Grimaldi, rivelazione choc dalla Toffanin

Un drammatico episodio di violenza quello che Evaha subito da piccola. Lo ha raccontato lei stessa, con la voce rotta, nello studio di Silviaa Verissimo su Canale 5. "Andavo alle elementari, avevo 10- ha spiegato -. Questodi famiglia, un artigiano, stava preparando la casa nuova e, un giorno, mamma e papà gli dissero di portarmi a vedere questo cantiere e io ero felicissima perché mi sentivo una grande responsabilità sulle spalle. Entriamo in questa casa e quest'uomo mi porta in camera e io ricordo di aver trovato stranissima questa cosa. Mi chiese di sistemarmi sulla rete del letto e cominciò a toccarmi le cosce e io gli allontanai la mano perché non volevo, allora lui mi portò in bagno e cominciò a masturbarsi e mi costrinse a guardarlo. Io piangevo disperata ma non potevo scappare".