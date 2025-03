Dayitalianews.com - Vincenzo Schettini, il prof della Fisica che ci piace fa coming out: “Sì, sono gay. E adesso?”

“Io migiudicato tanto. Vedevo i miei amici fidanzarsi con le ragazze e io non ci riuscivo. Mi sentivo sbagliato. Ma nessuno di noi è sbagliato. Con questa riflessione,, il celebreessore che ha conquistato i social con il suo account “Lache ci”, ha scelto di fareout, condividendo apertamente la sua verità con il pubblico. “Sì,gay. E?”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LaChe Ci(@lacheci)Quella diè una testimonianza toccante, con cui spera di infondere coraggio a chi, in questo momento, si sente solo, in difficoltà o fuori posto. “Ognuno di noi deve amare quello che è, perché siamo belli, siamo unici.