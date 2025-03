Zonawrestling.net - Vince Russo attacca Stephanie McMahon: “Bugiarda sulla pianificazione annuale delle storyline WWE”

è stata coinvolta nella WWE per tutta la sua vita e conosce profondamente il business del wrestling. In passato, ha affermato che la compagnia pianifica lecon un anno di anticipo. Tuttavia, un ex scrittore WWE ritiene che questa affermazione sia completamente falsa.Durante un intervento nel podcast The Brand,ha criticato duramente la direzione creativa della WWE, contestando la precedente affermazione disecondo cui la compagnia pianificherebbe le suecon un anno di anticipo.ha messo in dubbio la veridicità di questa dichiarazione, sostenendo che se la WWE avesse davvero pianificato le suecosì tanto in anticipo, allora sarebbero necessari profondi cambiamenti.L’attacco dialla dirigenza WWEsi è spinto fino a suggerire che ostesse mentendoa lungo termine, oppure la compagnia avrebbe deliberatamente pianificato un anno di narrazione deludente.