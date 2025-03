Casertanews.it - Villa Comunale in gestione a un privato, l'accusa: "L'Ente non ha incassato nemmeno un centesimo"

Leggi su Casertanews.it

Ladi Casapulla è stata affidata da qualche tempo ad unche si occupa della sua. "Nonostante tutto, come si evince chiaramdal bilancio discusso in aula la settimana scorsa, dal Comune non è statoun csimo dai canoni mensili previsti dalla.