VIDEO: Numerosi lottatori italiani nel segmento finale di SD!, ecco chi erano

Ieri a Bologna è andato in scena la puntata di SD! del WrestleMania European Tour della WWE.Oltre al grande bagno di folla della Unipol Arena (quasi sold out, nonostante le iniziali lamentele e perplessità sui costi elevati dei biglietti), neldella puntata, è stata presente una ricca e nutrita “pattuglia azzurra” dei nostri.Security TricoloreNelche ha visto confrontarsi sul Ring Roman Reigns, CM Punk e Seth Rollins, finito poi in una megarissa, fra la security intervenutainfatti presenti diversi, provenienti da diverse federazioni come ICW, IWA, MWF e NWE,quelli individuati e riconosciuti:Alex FlashAdrianoEma CorsiKarim BriganteKing DanzaLeon ChiroMirko MoriSam Della ValleStarboyVittorio BruniBrigante e Danza sono già comparsi in passato in Show WWE, mentre Leon Chiro e Starboy si allenano e si sono allenati in palestre come la Knokx Pro di Rikishi e la Nightmare Factory di Cody Rhodes, quindi molto vicine alla federazione di Stamford.