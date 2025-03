Anteprima24.it - VIDEO/ ‘Janara’, nasce a Benevento l’intesa tra le ‘Città delle Streghe’

Tempo di lettura: 3 minutiIn un’atmosfera di esoterismo e folklore,si prepara a indossare il suo mantello magico con una iniziativa che coinvolge amministratori, associazioni, accademici, commercianti e non solo. La prima edizione di “Janara – Le Streghe di”, evento curato dai direttori artistici Antonio Frascadore e Nico Girolamo, si è aperta con un lungo e interessante convegno al termine del quale è stato siglato un protocollo d’intesa – della durata di tre anni – che mira a trasformare il capoluogo sannita in un vero e proprio ‘hub.La prima giornata ha coinvolto sindaci e rappresentanti da tutta Italia e persino oltreoceano, con un collegamento dagli Stati Uniti, con Lisa Peterson, Board Members Mayor’s Office di Salem, nota città del Massachusetts in cui nel 17esimo secolo si svolsero numerosi processi per stregoneria, conclusisi con diverse condanne a morte che coinvolsero sia donne che uomini.