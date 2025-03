Oasport.it - VIDEO F1, la sintesi delle qualifiche del GP di Cina

Oscar Piastri ha conquistato la pole-position del GP della, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Shanghai, il pilota australiano della McLaren ha preceduto la Mercedes del britannico George Russell e il suo compagno di squadra, Lando Norris. Una prestazione convincente della vettura di Woking, che si conferma molto performante anche in questa tappa.Passo indietro per la Ferrari che sperava di replicare quanto di buono fatto vedere prima del time-attack odierno. NelleSprint e nella Sprint Race, Lewis Hamilton si era messo in modalità “Hammer Time”, siglando il miglior tempo ieri e andandosi a prendere la prima vittoria della carriera e anche per la Rossa in una Sprint.Nelleper il GP di domani si è un po’ tornati sulla terra, con Lewis che ha concluso in quinta posizione, immediatamente davanti al compagno di squadra, Charles Leclerc.