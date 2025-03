Anteprima24.it - VIDEO/ Dopo 11 anni torna ‘Zona Franca’: Federico Dragogna delinea un ritratto di De André

Tempo di lettura: 3 minuti Non è stato un concerto, non è stato un reading. È stato un racconto, completo. Un racconto che, tra una canzone e l’altra, ha messo insieme estratti audio, letture, riflessioni personali e frammenti di vita cheha costruito intorno alla figura di Fabrizio De. Ogni canzone suonata (e cantata), ogni parola pronunciata, ogni silenzio che è seguito ad un contributo sonoro, ha disegnato un quadro nuovo, un mosaico emotivo che andava ben oltre il semplice tributo a De. Si respirava l’aria della sua Genova, dei suoi inizi, della sua solitudine, ma anche del suo coraggio.“Ero alle elementari quando scoprii De, da un cd di mio padre. E poi col tempo ho capito quanto fosse amato”, ha raccontato. Non una semplice concatenazione di aneddoti, ma il racconto di chi la sua musica l’ha vissuta, l’ha ascoltata, ed a suo modo l’ha fatta sua.