Viagrande, denunciato dai Carabinieri il "ladro seriale" del paese

Era diventato una spina nel fianco per i negozianti die dei comuni vicini, il 34enne pregiudicato catanese che è statodaidella Stazione di, perché ritenuto responsabile di furto aggravato.Durante la notte, l’uomo aveva già colpito due attività commerciali: prima un ristorante a Trecastagni, poi un negozio di rivestimenti per la casa a. Questa volta, il suo obiettivo è stata una pizzeria situata in via Garibaldi, nel cuore della città. Dopo aver forzato una porta sul retro, si è introdotto nei locali e ha sottratto tutto ciò che ha trovato: 30 euro lasciati nella cassa e un modem per la connessione internet.Immediate sono scattate le indagini quando il ristoratore, in mattinata, si è accorto del furto e ha sporto denuncia presso la locale Stazione