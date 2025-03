Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2025 ore 20:25

ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellatraffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle principali autostrada del territorio percorrendo via Cristoforo Colombo per incidente traffico rallentato tra h e malafede nei due sensi di marcia in via Nettunense rallentamenti tra Fontana di Papa Cecchina nelle due direzioni prima dentro di detto niente si rallenta a Pavone in prossimità di un incrocio con la via del Mare direzione La Strada Statale Appia si rallenta nei centri urbani di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia percorrendo via di Vermicino un cantiere attivo a rallenta il traffico altezza via di Passolombardo le due direzioni mentre in via Casilina sigaretta Tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia meccanico doccia ed Astral infomobilità è tutto oro messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tue monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info Astral Spa punto.