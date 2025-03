Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2025 ore 19:10

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellasul grande raccordo anulare per incidente traffico rallenta con code tra Cassia e Salaria in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite a Piero Marina in via Appia rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Belletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia in via Nettunense si rallenta tracce china e Fontana di Papa nelle due direzioni ci spostiamo in via Nomentana traffico rallentato Concorde a Tor Lupara tra via Valle dei Corsi e la Nomentana bis due sensi di marcia in via Casilina traffico rallentato tra Borghesiana e finocchio nelle due direzioni infine percorrendo via Prenestina traffico rallentato è grande raccordo e vieni Torrenova direzione Ponte di Nona ponte radio infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento dellahttps://storage.