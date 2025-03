Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2025 ore 18:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellasul grande raccordo anulare per incidente traffico rallentato Il code tra Cassia bis e Salaria interessata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite Appia enina in via Nettunense rallentamenti tra Fontana di Papa Cecchina nei due sensi di marcia in via Casilina traffico reale tra Borghesiana e finocchio nelle due direzioni in via Prenestina code tra il grande raccordo di via di Torrenova direzione Ponte di Nona si rallenta in via Tiburtina Tivoli Terme tra via Consolini via dell'Aeronautica nei due sensi di marcia mentre allentamenti e coda torlupara tra via Valle dei Corsi e la Nomentana bis nelle due direzioni infine in via Salaria traffico rallentato altezza Monterotondo Scalo nei due sensi di marcia con ripercussioni al traffico locale di veloce ad Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento dellahttps://storage.