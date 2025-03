Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2025 ore 13:25

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura gli aggiornamenti dal raccordo anulare rimosso il precedente incidente in carreggiata esterna ma permangono code di smaltimento tra Appia e Tuscolana usciamo dall'anello cittadino per segnalare su via Cassia bis Veientana la chiusura della corsia di marcia tra Formello e le rughe in direzione Viterbo per un intervento di messa in sicurezza della strada si transita Dunque a senso unico alternato L'intervento è dovuto alle abitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale che da questa mattina sono in Corso sulle strade regionali come diramato dal allerta gialla della Protezione Civile delinfine ricordiamo che domani nella capitale si svolge l'ultima domenica ecologica del periodo autunno-inverno stop al traffico privato in zona Verde nella fascia oraria 730 12:30 e poi da 16:30 alle 20:30 con l'attivazione delle consuete deroghe tutti i dettagli sono consultabili sul nostro sito infomobilità Punto a Salle spa.