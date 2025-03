Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2025 ore 12:25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaè aperto il tratto della tangenziale est tra Portonaccio in direzione di quest'ultimo circone ora scorrevole anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e tangenziale dove a causa del sinistro della chiusura vi erano ripercussioni laci spostiamo sul Raccordo Anulare a causa di un incidente in carreggiata esterna Ci sono rallentamenti tra Laurentina e Anagnina usciamo dell'anello cittadino per segnalare un sinistro su via Cassia bis Veientana con code tra Formello e le rughe in direzione Viterbo incidente anche in auto sole trae Napoli all'altezza dello svincolo per La 24Teramo a causa dello sbandamento di una vettura Si raccomanda quindi di prestare attenzione alle precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale è da questa mattina sono in Corso sulle strade regionali come diramato dal allerta gialla della Protezione Civile delinfine ricordiamo che domani nella capitale si svolge l'ultima domenica ecologica del periodo autunno-inverno stop al traffico privato in zona Verde è la fascia oraria 730 12:30 e 16:30 20:30 con l'attivazione delle consuete deroghe tutti i dettagli sono consultabili sul nostro sito infomobilita Punto Astral Spa punto.