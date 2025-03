Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2025 ore 11:25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio dellaancora chiuso causa incidente il tratto della tangenziale est tra Nomentana e Portonaccio in direzione di quest'ultima a causa del sinistro ripercussioni anche sul tattoo Urbano della A24 tra Portonaccio e tangenziale ci spostiamo sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Flaminia Salaria ed in esterna tra Appia e Tuscolana aggiornamenti dalle autostrade in A1 Firenzerisolto l'incidente tra pigliano ma permangono code di smaltimento in direzione Firenze sempre in auto sole ma trae Napoli segnaliamo poi un altro sinistro all'altezza dello svincolo per La 24a causa dello sbandamento di una vettura Si raccomanda quindi di prestare attenzione alle precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale è da questa mattina sono in corso strade regionali come diramato dal allerta gialla della Protezione Civile deltrasporto pubblico capitolino nelle giornate di oggi e domani causa lavori di potatura alberi in circonvalne Gianicolense da inizio A fine servizio le linee tram 38 vengono sostituite da bus infine ricordiamo che domani nella capitale si svolge l'ultima domenica ecologica periodo autunno-inverno stop al traffico privato in zona Verde Mela fascia oraria 730 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 con l'attivazione delle consuete dei tutti i dettagli sono consultabili sul nostro sito infomobilità Punto assale spa.