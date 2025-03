Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2025 ore 08:40

Astral infomobilità ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacircone al momento regolare il raccordo anulare e sulle principali autostrade dellaprestare però attenzione come diramato dal allerta gialla della Protezione Civile delalle precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale che già da questa mattina sono in Corso sulle strade regionali passiamo alle chiusure stradali da oggi su via Casilina nel comune di Ferentino causa lavori su un viadotto al km 70 216 e istituita la chiusura della strada fino al prossimo 30 di settembre per chi proviene dasi consiglia il transito sulla provinciale Morolense mentre perché Giada Frosinone il traffico sarà indirizzato verso la zona industriale con deviazione sulla provinciale Santa Cecilia trasporto pubblico capitolino nelle giornate di oggi e domani lavori di potatura alberi in circonvalne Gianicolense da inizio A fine servizio le linee tram 3 edotto vengono sostituite la bus infine ricordiamo che domani nella capitale ultima domenica ecologica del periodo autunno-inverno sopra il traffico in zona Verde nella fascia oraria 730 12:30 e 16:30 20:30 con l'attivazione delle consegne e deroghe tutti i dettagli consultabili sul nostro sito infomobilità Punto a Salle spa.