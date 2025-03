Sololaroma.it - Verso Lecce-Roma, allenamento a Trigoria: le condizioni di Celik e Rensch

Leggi su Sololaroma.it

Visti gli impegni delle nazionali, questo weekend la Serie A non scenderà in campo e si preparerà alla volata finale negli ultimi due mesi, che sarà decisamente interessante su tutti i fronti, dalla lotta al titolo, a quella per la salvezza, passando per la zona europea. Proprio quest’ultima interessa particolarmente la, che è tornata in corsa anche per il quarto posto grazie ad una serie di ben tredici risultati utili consecutivi, con la classifica che recita settima posizione.Aggregati alcuni giovani, ancora assentePer non buttare quanto di buono fatto negli ultimi mesi, ladovrà dare ulteriore continuità contro il, prossimo avversario nella trentesima giornata di campionato, in programma sabato 29 marzo alle ore 20.45 allo Stadio Via del Mare. Proprio in vista di questo delicatissimo impegno, i giallorossi si sono allenati questa mattina a, con Ranieri che ha condotta una seduta che ha visto ovviamente ancora la mancanza degli undici giocatori che hanno risposto alla chiamata delle rispettive nazionali.