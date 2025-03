Dilei.it - Veronica Peparini e Andreas Muller a Verissimo: i dettagli sulle nozze a settembre

sono una delle coppie più amate del piccolo schermo: un amore a passo di danza, che nell’ultimo anno è stato coronato dalla nascita delle piccole Ginevra e Penelope. Prossimo traguardo? Il matrimonio che, come hanno rivelato i due ballerini a, si celebrerà nel mese die Andrea, il matrimonio in autunnoUn amore da copertina. Dopo la nascita delle gemelline Penelope e Ginevra,guardano già ai fiori d’arancio. Il ballerino aveva fatto la fatidica proposta alla sua compagna nel corso del reality La talpa, e a distanza di mesi i preparativi per il sì sono già in atto, come hanno confermato i diretti interessati nel salotto dia Silvia Toffanin.“Passato compleanno e battesimo, mettiamo la testa sul matrimonio.