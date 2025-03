Lapresse.it - Vermont, la paura dei dazi incombe sui produttori: tra legname e acciaio difficile fare previsioni

sulle merci messicane e canadesi che entreranno in vigore il prossimo mese negli Usa aumenteranno il costo dei materiali da costruzione importati di oltre 3 miliardi di dollari. A questi aumenti di prezzo si aggiungerà uno del 14,5% sulcanadese, precedentemente imposto dagli Stati Uniti, che farà salire ilo sulcanadese al 39,5%.Trevor Allard ha seguito attentamente questi numeri. Come co-proprietario e vicepresidente della Allard Lumber Company a Brattleboro,, esporta la maggior parte del suopregiato in Canada e Asia. “Lavoriamo con un margine basso a una cifra. Quindi, anche solo un paio di punti percentuali in più o in meno può avere un enorme impatto sulla nostra redditività. E quindi, per qualcuno che viene e imponedel 25% su queste cose, è davvero un grosso problema“, ha detto Allard, mentre si trovava accanto a grandi pile dinel suo magazzino.