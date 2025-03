Thesocialpost.it - Verissimo, il tremendo racconto di Eva Grimaldi e Imma Battaglia: “Eravamo solo delle bambine”

Ospiti oggi, sabato 22 marzo, nel salotto di Silvia Toffanin a, Evahanno condiviso un toccantedella loro vita. Le due donne, unite dal 2019 in unione civile, hanno parlato del loro legame, ma anche di un passato segnato da episodi dolorosi di molestie subite quando erano.Le rivelazioni in studioCon la voce rotta dall’emozione, è stata Evaa rompere il silenzio sullo studio di Canale 5, raccontando un episodio che l’ha profondamente segnata: “Andavo alle elementari, avevo 9 anni. Un giorno andai con un amico di famiglia a vedere la nuova casa che stava preparando per me e la mia famiglia. Entriamo in casa e mi porta in camera, cosa che ho trovato subito assurda. Mi disse di sistemarmi sulla rete del letto e mi ha tirato su le gambe, cominciando a toccarmi le cosce”.