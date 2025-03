Tpi.it - Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, sabato 22 marzo 2025

del 22su Canale 522, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin22su Canale 5.: gliIntervista a Piero Marrazzo, protagonista nel 2009 di una vicenda complessa che lo portò a dimettersi da PresidenteRegione Lazio e che ora, a distanza di anni, ha raccontato nel libro Storia senza eroi. Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta insieme, per un’intensa intervista di coppia, Eva Grimaldi e Imma Battaglia.