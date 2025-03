Superguidatv.it - Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 22 e domenica 23 marzo 2025

Leggi su Superguidatv.it

, il rotocalco televisivo di successo condotto datorna nel weekend di Canale 5 con due imperdibili appuntamenti. Scopriamo tutti glie ledelle puntate in onda22 e23, glidi2222dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di “”, il programma di interviste presentato dasu Canale 5. Tra glidella puntata delci sarà Piero Marrazzo, giornalista e conduttore televisivo che nel 2009 è stato protagonista di una vicenda complessa che lo portò a dimettersi da Presidente della Regione Lazio. Una storia che oggi ha deciso di raccontare in un libro dal titolo “Storia senza eroi”.accoglierà in studio Eva Grimaldi e la compagna Imma Battaglia per una intervista di coppia.