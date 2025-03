Thesocialpost.it - Ventotene, Romano Prodi una furia contro la cronista: “Ma che domanda è?”

ha perso la pazienza davanti alladi una giornalista sulla proprietà privata nel Manifesto di. Lagli ha chiesto un’opinione sulla frase citata in Parlamento dalla premier Giorgia Meloni, in cui si afferma che la proprietà privata dovrebbe essere “abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso”.Leggi anche:, la figlia di Eugenio Colorni a Piazzapulita: “In Italia tira una bruttissima aria, mai creduto nella fede democratica della signora Meloni”ha reagito in modo deciso: “Ma che cavolo mi chiede? Io mai detto una roba del genere in vita mia”. Quando la giornalista ha chiarito che si trattava di un passaggio del Manifesto di, l’ex presidente della Commissione europea ha ribattuto con sarcasmo: “Lo so benissimo signora, credo non sono neanche un bambino”.