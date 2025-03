Formiche.net - Ventotene mon amour. Il dibattito sul Manifesto letto da Cazzola

Leggi su Formiche.net

La polemica suldiè solo un’occasione per “parlare d’altro” a fronte dei problemi che l’Europa di oggi è chiamata ad affrontare. Errori, nel recuperare una vicenda custodita da tempo negli archivi della storia, sono stati commessi da tutte le parti. A cominciare da Giorgia Meloni, i cui commenti, in Aula alla Camera, hanno consentito alle opposizioni di dare corso a quegli autodafé di antifascismo applicato in cui sono soliti esibirsi, perché ormai non sono più in grado di agire sul terreno della politica.La premier ha sbagliato per diversi motivi. Innanzi tutto perché le sue parole sulnon c’entravano nulla con il tema e lo svolgimento dele quindi si sono rivelate una provocazione a freddo (studiata a tavolino per mettere tutto in caciara?). In secondo luogo, perché nella memoria di un Paese vi sono vicende ed episodi che ne scrivono la storia, anche se alcuni aspetti non reggono la sfida del tempo ma restano prigionieri del presente e si rivelano caduchi.