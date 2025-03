Liberoquotidiano.it - "Ventotene? Mica è Ibiza!": Pd spianato anche da Paolo Virzì, la battuta fulminante

”:, regista di "Ferie d'Agosto", interpellato dal Foglio, ha commentato così l'ultima trovata del Pd. Dopo che la premier Giorgia Meloni ha letto alcuni passaggi del Manifesto diin Parlamento distaccandosene e dicendo che "quella non è la mia Europa", la sinistra non si è limitata a fare polein Aula. Ha voluto strafare: di qui l'idea di un flash mob sull'isola sabato 22 marzo. A lanciare la mobilitazione i dem laziali e il deputato Roberto Morassut, che ha dettato i tempi: partenza da Formia, in aliscafo, alle 12, e rientro alle 15. Nel frattempo, però, ci si interroga sull'effettivo numero di partecipanti di questa spedizione. La segretaria del Pd, Elly Schlein. è a Trapani, in Sicilia, per l'evento con "Libera" di don Ciotti. E al Foglio, che le ha chiesto se sarà a, ha risposto: "Vediamo l'agenda".