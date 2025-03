Bergamonews.it - Veltroni saluta Gasperini alla ChorusLife Arena: “Lo ammiro e stimo”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. “Nello sport, ieri come oggi, ci sono state tante persone che univano impegno civile e pratica sportiva, come Mohammed Alì. Sport e pensiero non sono separati e sono contento di dirlo a Bergamo,presenza di uno degli uomini di sport che più, l’allenatore della vostra squadra: Gian Piero”. Così Walter, noto giornalista, scrittore, regista e politico,il mister dell’Atalanta dal palco dellanel corso dello spettacolo “Le emozioni che abbiamo vissuto – Gli anni sessanta. Quando tutto sembrava possibile”.Fra gli spettatori, oltre al condottiero della dea, c’era la sindaca Elena Carnevali, l’europarlamentare ed ex sindaco Giorgio Gori con sua moglie Cristina Parodi, il sondaggista Nando Pagnoncelli, amministratore delegato di Ipsos Italia, accanto a un numeroso pubblico.