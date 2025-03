Oasport.it - Van der Poel vince una Milano-Sanremo indimenticabile. 2° un Ganna sontuoso, prosegue il tabù per Pogacar

Leggi su Oasport.it

Una gara meravigliosa, la più belladella storia recente. Il grande favorito, Tadej, a caccia di una corsa che per ora resta un, e Mathieu van dera conquistare il secondo successo in tre anni nella Classicissima, con una prova da fuoriclasse assoluto. Tra i due più forti al mondo, spazio anche ad un italiano: Filippocoglie la seconda piazza d’onore sul lungomare ligure grazie ad una performance incredibile.Pronti, via ed otto corridori sono andati all’attacco: Mathis Le Berre, Alessandro Verre (Arkea-B&B Hotels), Baptiste Veistroffer (Lotto), Mark Stewart, Tommaso Nencini, Kristian Sbaragli (Team Solution Tech-Vini Fantini) e Filippo Turconi, Martin Marcellusi (VF Group-Bardiani CSF-Faizané). Il gruppo ha lasciato un margine superiore ai 4?, gestendo però la situazione al meglio.