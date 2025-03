Ilfattoquotidiano.it - Van der Poel vince una folle Milano-Sanremo: battaglia tra fenomeni, sconfitti Ganna e Pogacar

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una gara entusiasmante, adrenalinica. Un fenomenale Mathieu Van dertrionfa per la seconda volta in carriera alla, prima Classica Monumento del 2025. Una vittoria meravigliosa per il fuoriclasse olandese, autore di una gara tattica perfetta e capace di disinnescare i tentativi di Tadejsul Poggio. Come detto, per Van derè il secondo successo in una delle competizioni più prestigiose del ciclismo, dopo la vittoria nel 2023. Niente da fare anche questa volta per. Il campione del mondo ci ha provato in tutti i modi a rimanere da solo, ma non è riuscito a staccarsi di dosso Van der. Per lui laresto un tabù, almeno finora.Una Classicissima conclusa senza il lieto fine anche per Filippo, autore di una prestazione memorabile. L’azzurro si stacca sul Poggio, poi trova la forza di rientrare sue Van dernell’ultimo chilometro, ma per il guizzo finale non c’è spazio.