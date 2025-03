Agi.it - Van der Poe vince la Milano-Sanremo, secondo Ganna

AGI - Successo di Mathieu Van der Poel nella 116esima edizione della. L'olandese ha preceduto in volata l'italiano Filippoe lo sloveno Tadej Pogacar. Gara emozionante negli ultimi 25 chilometri dove Pogacar ha infiammato la corsa sulla Cipressa, pronta la risposta da parte di Van der Poel che ha tenuto la ruota del classe '98.è rientrato negli ultimi due chilometri, ma l'azzurro non è riuscito ad imporsi nello sprint finale. Settima vittoria nelle classiche monumento per Van der Poel, alla sua seconda affermazione alla Classicissima di Primavera dopo quella del 2023. Van der Poel: "Emozione da ricordare" "Sono molto contento di aver vinto, sarà un'edizione da ricordare. Non mi ricordo quando è stato l'ultimo attacco sulla Cipressa capace di arrivare al traguardo, poi noi in tre fino in fondo: e' un'emozione che ricordero' a lungo".