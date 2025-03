Biccy.it - Valeria Marini svela i soprannomi che ha dato alle altre: “Non mi sento la star del programma”

Leggi su Biccy.it

è ladi Ne Vedremo Delle Belle e ovviamente lo sa ma – intervistata da FanPage – ha mantenuto il profilo basso onde evitare di inamicarsele già tutte.“Se mi considero ladel? No, non mi considero lae allo stesso tempo non ho bisogno di rilanci. Sto facendo Bella Ma’ con Pierluigi Diaco, undi grande successo, e la rubrica La Posta Del Cuore Stellare fa ascolti altissimi. Questo però non mi fa sentire la. È unin cui sto imparando tanto già dprime fasi, e c’è un clima di competizione, ma senza screzi. Vedremo come andrà. Quando mi hanno proposto questo nuovo talent, ho detto subito di sì, perché ho una grande stima per Carlo e per tutto il suo team”.che ha: “Non miladel”“Ho un bellissimo rapporto con Carmen Russo, che è una persona deliziosa, ma anche con le