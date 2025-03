Iodonna.it - Valeria Bruni Tedeschi, in “L’attachement”: «La famiglia oggi deve essere larghissima»

È sempre bene rifarsi ai classici. Al tempo del classicismo hollywoodiano – che è stata una stagione coi fiocchi e forse irripetibile – le attrici regnavano superbamente e c’erano sceneggiatori pagati solo per costruire intrighi tagliati apposta sulle misure di Bette Davis, Joan Crawford, Ava Gardner, Barbara Stanwyck, Vivien Leigh. Li chiamavano “women’s pictures”, film di donne, e avevano protagoniste generalmente refrattarie alla riduzione a cliché: mai solo eroine romantiche, solo avventuriere o solo perfide mantidi.: «Perché una donna single in Italia non può adottare un bambino?» X C’è un film, passato agli Orizzonti veneziani e previsto in apertura dei Rendez-vous del cinema francese di Roma il 2 aprile, che più di qualunque altra cosa (melodramma, commedia romantica) è decisamente un “woman’s picture”.