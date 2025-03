Uominiedonnenews.it - Vahide Percin, Vita Privata: Ecco Chi E’ La Figlia Famosa!

Alize Gördüm,diPerçin e Altan Gördüm, ha iniziato come attrice ma ha scelto una strada inaspettata: la psicologia. Scopri il suo percorso tra arte e scienza.Alize Gördüm: la sorprendente carriera delladiPerçin e Altan GördümAlize Gördüm è il frutto dell’unione tra due grandi nomi del cinema e della televisione turca:Perçin e Altan Gördüm. Sua madre, in particolare, è celebre a livello internazionale per aver datoal personaggio di Hünkar Yaman nella popolare soap opera Tierra Amarga. Ma Alize ha deciso di seguire le orme dei genitori? Oppure ha intrapreso una strada completamente diversa? Scopriamo chi è realmente questa giovane e talentuosa donna che ha saputo distinguersi in più di un campo.Un talento ereditato: la carriera di Alize Gördüm sullo schermoCresciuta in una famiglia di artisti, Alize Gördüm ha avuto fin da giovane un contatto diretto con il mondo dello spettacolo.