Imolaoggi.it - Usa, Witkoff: ‘Kiev accetta di non entrare nella Nato’

Leggi su Imolaoggi.it

L’inviato speciale degli Stati uniti per il Medio Oriente, Steve, ha dichiarato che la leadership di Kiev hato di tenere elezioni in Ucraina “Ci saranno elezioni in Ucraina”, ha dettoin un`intervista al giornalista statunitense Tucker Carlson. Inoltreha detto che Zelensy ha in gran parte “to” che il suo Paese.