Usa, sparatoria a un raduno di auto: tre morti di cui un 16enne

Almeno tre persone sono state uccise e altre 14 sono rimaste ferite in unaavvenuta durante undipresso lo Young Park, nella serata di venerdì. L’attacco, verificatosi intorno alle 22 (le 3 di sabato in Italia), ha scosso la comunità locale, già segnata da un crescente tasso di criminalità.Le vittime e i feritiLe vittime dellasono tre giovani, due di 19 anni e un ragazzo di 16 anni. I feriti, di età compresa tra i 16 e i 36 anni, sono stati trasportati negli ospedali della zona. Al momento, non si conoscono dettagli sulle loro condizioni.La ricerca del responsabileLa polizia, che non ha ancora arrestato alcun sospetto, ha lanciato un appello ai presenti per fornire video e informazioni utili alle indagini. Rimane ignoto il movente dell’attacco, ma lerità stanno lavorando senza sosta per identificare il o i responsabili.