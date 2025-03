Dilei.it - Uomini e Donne, è già finita la liason tra Gemma e Orlando: i veri motivi

Nuova battuta d’arresto sentimentale perGalgani nello studio di. Questa volta, però, la responsabilità principale non è della celebre protagonista, bensì del cavaliereche, con la sua poca trasparenza, ha creato parecchio trambusto.Il no al bacio in esterna che accende il conflittoL’incompatibilità traGalgani eera diventata evidente già durante l’appuntamento fuori dallo studio. L’ex judoka, infatti, aveva evitato un avvicinamento romantico, suscitando immediatamente dubbi nella dama torinese. Una mancanza di attrazione apertamente dichiarata, che ha messodi fronte alla realtà spingendola a troncare il rapporto.Tina Cipollari accusa: “Sei già impegnato”Nel mezzo della discussione interviene l’opinionista Tina Cipollari con una rivelazione da copione e che lascia tutti attoniti (ma non sorpresi): “Maria, io dovrei dire una cosa.